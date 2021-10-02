HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 70 yaşındaki komşusunu hastanelik etti! Tartışma 'su'dan çıktı

70 yaşındaki komşusunu hastanelik etti! Tartışma 'su'dan çıktı

02.10.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Sabure Özçelik (70), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde 'su' tartışması yaşadığı komşusu M.E. tarafından öldüresiye dövüldü. Sabure Özçelik’in eşi Bayram Ali Özçelik (77), "Olay yerine vardığımda eşimi yerde ölü gibi yatarken buldum" dedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülüp başına 5 dikiş atılan Sabure Özçelik, komşusundan şikayetçi oldu.

70 yaşındaki komşusunu hastanelik etti! Tartışma 'su'dan çıktı

Gündoğmuş ilçesinin Güneycik Mahallesi’de dün meydana gelen olayda, eşi Bayram Özçelik ile yaşayan 7 çocuğu ve 22 torunu olan Sabure Özçelik, dün bahçesini sulamak için mahalle halkının ortak kullandığı köy çeşmesinin havuzuna geldi.

Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralıKomşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

SUYUN KULLANIMI KONUSUNDA TARTIŞMA

Bahçesini sulamaya başlayan Sabure Özçelik’in yanına bir süre sonra komşusu M.E. ve eşi de geldi. Aralarında suyun kullanımı konusunda tartışma çıkması üzerine M.E. iddiaya göre Sabure Özçelik’e saldırdı. Elindeki sopayla yaşlı kadının başına vurarak yaralayan M.E., yere düşen Sabure Özçelik’i defalarca tekmeledi.

İLK MÜDAHALEYİ İMAM YAPTI

Yaşlı kadının bağırması üzerine olay yerine önce mahallenin imamı ve kadının eşi Bayram Ali Özçelik geldi. İmam ve kadının eşi tarafından olay yerinde ayıltılarak eve götürülen yaşlı kadına ilk müdahale mahalle imamı tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sabure Özçelik, jandarmaya verdiği ifadenin ardından sağlık görevlileri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Başına 5 dikiş atılan Sabure Özçelik, bugün hastaneden taburcu edilmesinin ardından, eşiyle Manavgat’ta yaşayan kızının yanında kalmaya başladı. M.E.'nin ifadesini alan jandarmanın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

"KAFAMI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞTI"

M.E. ile aralarında daha önce yolun ortasına bıraktığı eşek nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Sabure Özçelik, "Köyde 5-6 ağacımızın olduğu bir bahçemiz var. Orada herkesin bahçesi ve ağaçları var. Dün bahçemi sularken eşiyle geldiler. Eşi, suyu keseceklerini söyledi. Ben de 5 dakikalık işimin olduğunu söyleyince tartıştık. Bu arada nereden geldiğini görmediğim bir anda M.E. kafama odunla vurdu. Yere düştüm, beni tekmelemeye başladı. Kafamı taşla ezmeye çalıştı. Kafama taşı vurunca can havliyle bağırdım, önce mahalle imamı ardından eşim gelmiş. Ben geldiklerini bile bilmiyordum. Kendime geldiğimde eşim yanımdaydı. Beni eve götürdüler. İmam, soğuk suyla başımın kanamasını durdurdu. Sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi" dedi. Sabure Özçelik, komşusu M.E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Cezası neyse çeksin, şikayetçiyim" dedi.

Sabure Özçelik’in eşi Bayram Ali Özçelik de bağırmaları duyup olay yerine vardığında eşinin ölü gibi yattığını söyleyerek, "Ben oraya vardığımda boylu boyunca yüzü koyun yatıyordu. Yüzünü çevirdiğinde her yeri kan içindeydi. Ben bu arada öfkeyle kendimden geçmişim, M.E.’nin ardından gitmek istedim ama benden önce gelen imam beni engelledi. Eşimi kendine getirip, olay yerinden kaldırıp eve götürdük. İmam başındaki kanamayı durdurdu" diye konuştu. (DHA)

"Kargom geç geldi" tartışmasında can vermişti! İstenilen ceza belli oldu

59f601ce8fb4b4fc12081e9488b6d953

a9b79c0d21ceb06fe36215f9c7c4863e

f425f224ea75b3d9fc9f79b94dbc889c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Artık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yolArtık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yol
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacakErdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacak
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.