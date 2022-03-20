HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 71 milyondan fazla takipçisi vardı! David Beckham, Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

71 milyondan fazla takipçisi vardı! David Beckham, Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

20.03.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Futbolcu David Beckham, Ukrayna’daki savaşın ağır sonuçlarına dikkat çekebilmek için milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova’ya verdi. David Beckham instagram hesabında yayınladığı mesajında, "Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz” dedi.

71 milyondan fazla takipçisi vardı! David Beckham, Instagram hesabını Ukraynalı bir doktora verdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham, 71 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabının kullanımını Ukrayna’nın Harkov şehrindeki bir hastanede çalışan doktora bıraktı. David Beckham instagram hesabında yayınladığı mesajında, "Sosyal medya hesabımı Ukrayna’nın Kharkiv bölgesindeki perinatal hastanesinin müdürü Irina’ya veriyorum. Irina oradaki hamile kadınlara sağlıklı bir doğum yapmaları için yardım ediyor. Orada zor durumda olan yeni doğanlara solunum cihazı makinesi bağışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hikayelerimde Irina ve sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için mükemmel çalışmaları hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Lütfen elinizden ne şekilde gelirse bu insanları desteklemeye ve UNICEF gibi kuruluşları desteklemeye devam edin. Beraber bir fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki savaşın sonuçlarına ve yaşanılanlara dikkat çekmek için Beckham’ın Instagram hesabında paylaşım yapan Harkov Perinatal Merkezi Müdürü Doktor Irina Kondratova hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı. Kondratova, hastanedeki görüntüleri Beckham’ın Instagram sayfasındaki hikayeler bölümünde yayınladı. Kandrontova, “Savaşın ilk gününde hamile kadınlar ve anneler bodrum katına tahliye edildi. Birlikte korkunç bir 3 saat geçirdik. Ne yazık ki, yoğun bakımdaki bebekleri hayat kurtaran ekipmanlara ihtiyaç duydukları için bodrum katına alamıyoruz. İlk günler en zoruydu. Bombalama ve protestolarla nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık. Bu benim işim ve 24 saat boyunca devam ediyor. Her gün buradayım” ifadelerini kullandı.

UNICEF’in yıllardır Ukrayna’ya tıbbi malzeme ve oksijen jeneratörleri sağladığına değinen Kondratova, “Ukrayna’da bodruma sığınan çocuklara oksijen sağlamaya yardımcı oldu. Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama işimizi seviyoruz. Buradaki doktorlar ve hemşireler endişeli ama hiçbirimiz pes etmeyeceğiz" dedi.

Manchester United, Real Madrid gibi dünyanın en prestijli futbol kulüplerinde oynayan eski futbolcu Beckham, Manchester United’da oynarken UNICEF’in çocuklar için yaptığı çalışmalara destek vermiş ve 2005 yılında UNICEF İyi Niyet Elçisi olmuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'ya büyük şok! Ukrayna ordusuna katılmayı reddetmiştiRusya'ya büyük şok! Ukrayna ordusuna katılmayı reddetmişti
Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi
Kemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyinKemik ağrılarını bıçak gibi keser! Hemen balla karıştırıp yiyin
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna David Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar

İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."

İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."

Peş peşe tatil haberleri geliyor

Peş peşe tatil haberleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.