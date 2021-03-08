72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi herkesi şoke etti

Saruhanlı'nın Taşdibi Mahallesinde yaşayan Ayşe Gökkaya (93), eşi Mehmet Ali Görmez ile 72 yıl önce evlendiklerini belirterek, evliliklerinin 8'inci ayında ellerini kaybetmesine neden olan olayı anlattı. Gökkaya, “Evleneli 8 ay olmuştu. Komşumuzun kızı evleniyordu. Düğünden önce çeyizlik eşyalar gelin ile damadın oturacağı eve yerleştirilmeye başladı. Ben de kayınvalidemin rızasıyla evden ikişer metreden oluşan iki parça basma alıp gelin evine götürdüm. Düğünden sonra geri alacaktım. Bizim buralarda adettir, düğünlerde göstermelik hediye götürülür. Düğün bitince geri alınır. Bu sebepten dolayı eşim bana çok kızdı.” dedi.

'SAĞ ELİMİ KESTİ BEN DE 'SOLU DA KES' DEDİM'

Bir kaç gün sonra düğün olduğunu kaydeden Gökkaya, “Pazar günü gelinin baba evinden çıkacağı saatlerde, eşim eve gelip beni tarlaya götürmek istediğini söyledi. Bana kötü bir şey yapacağını anlamıştım. Hava da çok soğuktu. Tarlaya gitmek istemedim ama fazla direnemedim. Tarlaya gittiğimizde, bana hediyeyi hangi elimle verdiğimi sordu. Sağ elimle verdiğimi söyleyince, sağ elimi tırpanla bileğimden kesti. Ben de sol elimi uzatıp, 'Bunu da kes, tek başına bu ne işe yarayacak' dedim, sol elimi de kesti.” diye konuştu.