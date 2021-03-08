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  4. 72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi herkesi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi herkesi şoke etti

08.03.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi herkesi şoke etti

Manisa'da 72 yıl önce düğünde göstermelik hediye verdiği için elleri eşi tarafından tırpanla kesilen 93 yaşındaki Ayşe Gökkaya, 72 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Yaşadığı dehşet olayı paylaşan yaşlı kadın, 72 yıldır elleri olmadan yaşama tutunuyor.

Saruhanlı'nın Taşdibi Mahallesinde yaşayan Ayşe Gökkaya (93), eşi Mehmet Ali Görmez ile 72 yıl önce evlendiklerini belirterek, evliliklerinin 8'inci ayında ellerini kaybetmesine neden olan olayı anlattı. Gökkaya, “Evleneli 8 ay olmuştu. Komşumuzun kızı evleniyordu. Düğünden önce çeyizlik eşyalar gelin ile damadın oturacağı eve yerleştirilmeye başladı. Ben de kayınvalidemin rızasıyla evden ikişer metreden oluşan iki parça basma alıp gelin evine götürdüm. Düğünden sonra geri alacaktım. Bizim buralarda adettir, düğünlerde göstermelik hediye götürülür. Düğün bitince geri alınır. Bu sebepten dolayı eşim bana çok kızdı.” dedi.

'SAĞ ELİMİ KESTİ BEN DE 'SOLU DA KES' DEDİM'

Bir kaç gün sonra düğün olduğunu kaydeden Gökkaya, “Pazar günü gelinin baba evinden çıkacağı saatlerde, eşim eve gelip beni tarlaya götürmek istediğini söyledi. Bana kötü bir şey yapacağını anlamıştım. Hava da çok soğuktu. Tarlaya gitmek istemedim ama fazla direnemedim. Tarlaya gittiğimizde, bana hediyeyi hangi elimle verdiğimi sordu. Sağ elimle verdiğimi söyleyince, sağ elimi tırpanla bileğimden kesti. Ben de sol elimi uzatıp, 'Bunu da kes, tek başına bu ne işe yarayacak' dedim, sol elimi de kesti.” diye konuştu.

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BİR DAHA EVLENMEDİ

Bu acı olayın ardından eşinin tutuklanıp hapse gönderildiğini, kendisinin ise bir süre hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Gökkaya, o tarihte yeni evli oldukları için çocuklarının olmadığını, kendisinin de bir daha evlenmediğini kaydetti.

KOCASI HAPİSTEN ÇIKINCA YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Aradan 24 yıl geçtikten sonra 1973 yılında eşinin hapisten çıkıp köye döndüğünü belirten Gökkaya, yeğeninin cezaevinden yeni çıkan kocasını tüfekle vurup öldürdüğünü söyledi.

ELLERİ OLMADAN 72 YILDIR KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKTI

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Üzerinden 72 yıl geçmesine rağmen bu olayı hatırlamak istemediğini, zaman zaman hatırlasa da gözlerinin yaşardığını ifade eden Ayşe Gökkaya, “Çok zor günler yaşadım. Ancak asla yılmadım. Ellerim olmadığı halde kendi işimi kendim yapmaya çalıştım. Dağdan kekik, mevsimine göre incir gibi meyvelerden toplayıp Saruhanlı ve Manisa'daki pazarlarda satarak geçimimi sağladım. Zaman zaman kardeşlerim yardımcı oldu. Allah'a şükür bu yaşıma kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadım.” diye konuştu.

İHA

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