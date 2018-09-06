74'ünde güzel sanatlar fakültesine girdi

- "Öğrenmekten daha güzel bir şey var mı"

AA muhabirine yarım asır sonra yeniden üniversite sıralarına dönmenin mutluluk verdiğini anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Bana 'bu yaştan sonra ne işin var üniversitede?' diye çok soru yöneltenler vardı ancak insan öğrenme arzusundan asla vazgeçmemeli. Ben eğitimi tercih ettim. Emeklileri ya kahvede ya camide ya da hastanede görürsünüz. İnsanların mutlaka hobileri olmalı. Öğrencilik dünyanın en güzel şeyi, öğreniyorsunuz bundan daha güzel bir şey olur mu? Yeni şeyler öğrenecek olmanın hoş duygularını yaşıyorum. İntibak sorunum olmaz, kısa sürede okula da arkadaşlarıma da öğretmenlere de alışacağımı biliyorum."

Tabakoğlu da üniversitelerinin önemli bir öğrenci kazandığını belirterek, "Üniversite ortamı bu yüzden güzel, sadece öğretmenlerden öğrenmiyorsunuz öğrencilerden de öğreniyorsunuz. Gerçekten tanıdığıma çok mutlu oldum, bir bilge kişilikle tanıştım. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu, her insanın içinde bir cevher olduğunu, çok zengin, çok dolu dolu bir öğrenci kazandık." ifadelerini kullandı.

