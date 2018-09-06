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74'ünde güzel sanatlar fakültesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

74 yaşındaki emekli ziraat mühendisi Hayati Fidan, özel yetenek sınavıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazandı - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Gerçekten tanıdığıma çok mutlu oldum. Bir bilge kişilikle tanıştım. Çok dolu dolu bir öğrenci kazandık"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de 74 yaşındaki emekli ziraat mühendisi Hayati Fidan, özel yetenek sınavıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazandı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni 1966 yılında tamamlayan Fidan, ziraat mühendisi olarak görev yaparken formasyon eğitimi alarak zaman zaman ziraat okullarında tekniker eğitimleri de verdi.

Yıllarca çiftçi eğitimleri, tekniker yetiştirilmesi ve mühendislik çalışmalarını sürdüren Fidan 1995 yılında emekli olduktan sonra, güzel sanatlara olan ilgisini hobi olarak sürdürdü.

Arkadaşlarına hobisini eğitimle perçinleyeceği hayalini anlatan Fidan, bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği üniversite sınavında yetenek sınavlarına girebilecek puanı aldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yetenek sınavlarında başarılı olan Hayati Fidan, fakültenin heykel bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

- Kayıt rektörden

Fidan'ın kaydını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, en tecrübeli öğrencisini fakültenin bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi'ne götürdü ve Fidan'a eğitim alacağı bölümün atölyelerini gezdirdi.

- "Öğrenmekten daha güzel bir şey var mı"

AA muhabirine yarım asır sonra yeniden üniversite sıralarına dönmenin mutluluk verdiğini anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Bana 'bu yaştan sonra ne işin var üniversitede?' diye çok soru yöneltenler vardı ancak insan öğrenme arzusundan asla vazgeçmemeli. Ben eğitimi tercih ettim. Emeklileri ya kahvede ya camide ya da hastanede görürsünüz. İnsanların mutlaka hobileri olmalı. Öğrencilik dünyanın en güzel şeyi, öğreniyorsunuz bundan daha güzel bir şey olur mu? Yeni şeyler öğrenecek olmanın hoş duygularını yaşıyorum. İntibak sorunum olmaz, kısa sürede okula da arkadaşlarıma da öğretmenlere de alışacağımı biliyorum."

Tabakoğlu da üniversitelerinin önemli bir öğrenci kazandığını belirterek, "Üniversite ortamı bu yüzden güzel, sadece öğretmenlerden öğrenmiyorsunuz öğrencilerden de öğreniyorsunuz. Gerçekten tanıdığıma çok mutlu oldum, bir bilge kişilikle tanıştım. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu, her insanın içinde bir cevher olduğunu, çok zengin, çok dolu dolu bir öğrenci kazandık." ifadelerini kullandı.

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Edirne heykel üniversite

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