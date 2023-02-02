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77/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 77/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların en yakın noktaya dahi ister toplu taşıma ister özel araçla gitmek istediklerinde saatlerce trafikte sıkışık kaldıklarını biliyoruz. Ayrıca resmî – dinî bayramlarda verilen izin dönemlerinde şehirler arası yollarda, gümrük kapılarında uzun araç kuyruklarını ilerlemeyen araçları görürüz. Trafiğin yoğun ve sıkışık olduğu durumlarda insanların sinirlerinin yıpranma payı ile birlikte varılacak noktaya hızlı ulaşım arzusu bazen kazalara sebep olur.

77/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 77/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

İnsan can ve mal varlığını tehlikeye sokabilecek kaza ihtimallerini en aza indirebilmek için bazı öngörülmüş durumları kapsayan trafik kuralları vardır. Trafik kuralları, ilk etapta, sürücülerin ve yayaların seyir ve yolculuk halindeyken can güvenliğini mümkün olan en yüksek derecede korumak için tasarlanmıştır. İkinci olarak ise elbette yine sürücü ve yayaların mal güvenliğini de kapsamaktadır. Can güvenliğini koruma noktasında, olabilecek tüm ihtimaller göz önünde bulundurulması gerekir. Bu bakımdan 77/1-b görme engelli bireylerin trafikteki kaza ihtimallerinden en az şekilde etkilenmeleri için düşünülmüştür.

77/1-b trafik cezası nedir?

Görme engelli bireylerin trafikte doğabilecek kaza ihtimallerinden mümkün olan en az derecede etkilenmeleri ve güvenli ulaşım haklarından yararlanabilmeleri adına belirlenen 77/1-b maddesi ihlal edildiğinde aynı maddenin cezası söz konusu olur. 77/1-b maddesinin ihlal konusu ise 2023 Trafik Ceza Rehberinde şu şekilde belirtilir: “Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları."

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77/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

77/1-b maddesi, gözleri görmediğini belli eden ve yönetmelikte belirtilen işaret ve benzeri özel simgeleri taşıyan kişilerin yol üzerinde görülmesi durumunda sürücülerin yavaşlamalarını hatta gerekli görüldüğü takdirde araçlarını durdurmayı ve görme engelli kişiye yardımcı olmalarını öngören maddedir. Maddenin açıklamasından da anlaşılabileceği gibi maddenin ihlali durumunda sürücülere ceza uygulanır.

77/1-b trafik cezası tutarı ne kadardır?

77/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu olduğu durumda, sürücülere 2023 yılı verilerine göre 951 TL para cezası kesilmektedir. Sürücülerin 2023 yılı ücretlendirme tablosunu incelemeleri olabilecek artış miktarından haberdar olmaları önerilir.

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