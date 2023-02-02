77/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 77/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kimi zaman en işlek yolların dahi trafik akışına kapatıldığına şahit olabiliriz. Önceliğin, o gün ya da belirli saat aralıkları için trafik akışının devamlılığına değil de o yol üzerinde gerçekleşmesi gereken ya da planlanan eylemlere verilmiştir. Örneğin resmî bayramlarda kutlama yürüyüşleri ya da gösteri için seçilen yollar planlanan faaliyet bitene kadar araç ya da yaya geçişine kapatılabilir.

Belirli bir amaç, faaliyet doğrultusunda bazı yolların yaya, hayvan ve araç girişine kapatılması zaman zaman söz konusu olabilir. Kapatılan bu yollardan geçiş yapmaya çalışıp planlı faaliyeti bozabilecek eylemde bulunulması ihtimaline karşın önlem olarak 77/1-c maddesi uygulamaya konulmuştur. Bu maddeye uymayanlara ise aynı maddenin cezası uygulanır. Buna göre 77/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek”tir.

77/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Yürüyüş kolu Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğüne göre iki anlam içerir. İlk anlamı: “Belli bir bölgeye ulaşmak veya bulunulan bir bölgeden ayrılmak amacıyla bir kumanda altında, düzenli yürüyüş yapan piyade, zırhlı veya motorlu birliklerin tümü.” İkinci anlamı ise: “Bir amaç doğrultusunda bir yöne veya yere giden topluluk”dur. Dolayısıyla ister askeri ister sivil bir faaliyet olsun belirli bir amaç doğrultusunda yolun kullanımını kapatmaları durumunda bunu ihlal eden sürücülere ceza uygulanır.

77/1-c trafik cezası tutarı ne kadardır?

2023 yılı Trafik Ceza Rehberine göre 77/1-c maddesini ihlal eden sürücülere 436 TL para ve 10 puan cezası uygulanmaktadır. Bununla birlikte erken ödeme indirimi kapsamında 327 TL olarak ödenebilir.



