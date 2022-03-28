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  4. 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı! O anları cep telefonuyla kaydetti

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı! O anları cep telefonuyla kaydetti

28.03.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'dan yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir anne 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı ve kan donduran anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde "Böyle kurtulacağım işte senden, öl" diyen sorumsuz anne gözaltına alınırken 8 aylık bebek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştı! O anları cep telefonuyla kaydetti

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alındı. Kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

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KIZ NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan E.K., gözaltına alındı. E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi. (DHA)

asa

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Diyarbakır
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