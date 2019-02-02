8 bin ticari uyuşmazlık arabuluculara taşındı

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesine yönelik uygulamasının ilk ayında 8 bin başvuru alındı.

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiği uygulama 1 Ocak'ta başladı.

Uygulama kapsamındaki ticari uyuşmazlıklar için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk büroları ile büroların bulunmadığı yerlerde yetkili yazı işleri müdürlüklerine yapılmaya başlandı. Arabuluculuğun zorunlu hale getirildiği uygulamanın ilk ayında 8 bin başvuru yapıldı.

Başvuru sürecinin tamamlandığı bazı uyuşmazlıklar, arabuluculara gönderilerek işlem ve görüşmelerin başlatılması sağlandı.

Uygulamayla yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık, dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulacak.

İlk derece mahkemesinde 541, İstinaf ve Yargıtay süreçleriyle yaklaşık bin günde yargılamaları sona erdirilen ticari uyuşmazlıklar, en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.

- Arabuluculuk süreci nasıl işliyor?