8 Haziran koronavirüs tablosu | Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! 8 Haziran vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın bir süredir internet sitesi üzerinden yayımladığı günlük koronavirüs vaka sayıları, her gün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7 Haziran gününde günlük vaka sayısı 5 bin 647 olarak açıklanırken, vefat sayısı ise 91 olarak açıklandı. Peki 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 8 Haziran koronavirüs tablosunda bir süredir devam eden düşüşün yerine yükseliş gözlemlendi. Vaka sayıları bir süredir 5 binin altında seyrederken, bugün açıklanan tabloda vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı.

Vefat sayısında ise gözle görülür bir düşüş yaşandı ve 8 Haziran tarihinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 86 olarak açıklandı.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 Haziran günü toplam 218 bin 164 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 5 bin 647 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 7 Haziran günü 495 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise uzun bir aranın ardından 100’ün altına inerek 91 olarak açıklandı.