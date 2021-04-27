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8. Ve 12. Sınıflarda okullar kapandı mı?

27.04.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan 2021 tarihli Kabine Toplantısı ardından alınan güncel koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamada bulundu. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim detaylarına ilişkin açıklamaya yer verildi. Peki,8 ve 12. sınıflarda okullar kapandı mı? Sınavlar ertelenecek mi? İşte, ayrıntılar...

8. Ve 12. Sınıflarda okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada eğitime tüm sınıflar uzaktan eğitim sürecine geçtiği ve okullarda uygulanan sınavlar ertelendiği duyuruldu. İşte, ayrıntılar..

8 VE 12. SINIFLARDA OKULLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada uzaktan eğitime ilişkin "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.

ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM MESAJI

Kabine Toplantısı sonrası Ziya Selçuk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerine yer verdi.

Ekran Resmi 2021-04-27 01.09.04


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