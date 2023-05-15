80 yaşında aradığı aşkı buldu! Giydiği gelinlikle mağazanın yıldızı oldu

Amerika'da yaşayan 80 yaşındaki Janet Merryman, ilk kocasının intihar etmesinden dolayı 60'lı yaşlarındayken dul kaldı. Janet, kendinden 20 yaş küçük olan yeni eşiyle tanışmasının komşuluk sayesinde olduğunu belirtti. Nişanlısıyla tanıştığında 7 yıl boyunca evli olan Janet, dul kaldıktan sonra erkek arkadaşını öğle yemeğine davet ederek aşık olduğunu açıkladı.

Büyük gününe hazırlanan Janet, Danielle ile gelinlik mağazasına gitti ve denemek için üç elbise seçti. Bandeau dantel elbisesini giydikten sonra, "Vay canına, bu şey gerçekten çok iyi görünüyor" diye düşündüğünü hatırladı.

Danielle, gelinlikleri denerken tüm gözlerin üzerinde olduğu için Janet'in mağazanın yıldızı olduğunu açıkladı.

ARADIĞI MUTLULUĞU VE ARKADAŞLIĞI BULDU

Janet koridorda ikinci kez yürümeye hazırlanırken, hayata bakış açısını değiştiren kendi sağlık savaşlarını ortaya çıkardı. Büyükanne kolon kanseri teşhisi konulduğunu ancak iyileştiğini söyledi. Ancak daha sonra akciğerinde kan pıhtısı olduğunu öğrendi.

"Dürüst olmak gerekirse bugün burada oturacağımı düşünmemiştim," dedi. Janet

nişanlısıyla tanıştıktan sonra mutluluk ve arkadaşlık buldu. "Herkes bana 'Neden daha fazla gülümsemiyorsun?' derdi. Şimdi çok daha fazla gülümsüyorum.'

Dün Danielle'in TikTok kanalında yayınlanan bir video, Janet'in kayış eklemek için değiştirdiği gösterişli elbiseyle evlendiğini ortaya çıkardı.



