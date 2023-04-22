82 yaşındaki büyükanne 20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik sırrını paylaştı! Yaşlanma karşıtı üç tavsiye

Kadınların cilt bakımlarında uyguladıkları güzellik sırları değişim gösteriyor. Bazıları genç gözükmek için yoğun cilt bakımı yapsa da bazıları ise cilt bakımının basit tutulması gerektiğini savunuyor. Botoks yaptırmak istemeyenler genç gözüken kadınların güzellik sırlarını araştırıyor. 82 yaşındaki bir kadının yaşlanma karşıtı tavsiyesi, hem genç hem de yaşlı nesillerden övgüler alarak internette gündem oldu.

BÜYÜKANNESİNİN GENÇLİK SIRLARINI AÇIKLADI

Kandee Johnson, yakın zamanda büyükannesinin doğum gününü kutlamak için bir video paylaştı. Büyükannesi 82 yaşına giriyordu ve Kandee ondan nasıl daha genç görüneceğine dair en iyi tavsiyesini istedi. "Tamam Nana, söyle bana sırların neler çünkü herkes 'Nasıl bu kadar genç görünüyor?' diyor" dedi.

60 YILDIR BU TAVSİYELERİ UYGULUYOR

Nana, "İlk iş kimseye söyleme tamam mı!" dedikten sonra yaşlanma karşıtı sırlarını ortaya çıkardı. Nana, "Her gün C vitamini ve E vitamini alın. Bu vitaminler hücreleriniz için iyidir" dedi. Kandee, büyükannesinin 60 yıldır bu takviyeleri aldığını açıkladı.

Healthline'a göre, E vitamini cilde fayda sağlayabilir ve iltihabı azaltabileceği gibi bağışıklık sisteminizi iyileştirebileceği için yaşlı ciltlere yardımcı olabilir. C vitamini kan basıncını düşürmede faydalı olabilir ve bağışıklığı artırmanın yanı sıra kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Nana'nın genç görünmek ve 82 yaşında mutlu olmak için iki önemli tavsiyesi daha vardı. Nana şu tavsiyede bulundu: "Bol bol uyu ve sevdiğin herkese iyi davran."

