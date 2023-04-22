KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 82 yaşındaki büyükanne 20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik sırrını paylaştı! Yaşlanma karşıtı üç tavsiye

82 yaşındaki büyükanne 20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik sırrını paylaştı! Yaşlanma karşıtı üç tavsiye

22.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe cildimizde meydana gelen değişimleri en aza indirmek için doğru cilt bakım rutini oluşturmak gerekiyor. Yaşıtlarına göre çok daha genç gözüken kadınların cilt bakım ve güzellik sırları oldukça merak ediliyor. TikTok'ta 82 yaşındaki bir büyükanne torunun paylaştığı videoda en az 20 yaş genç gözükmesini sağlayan tüyolarını açıkladı.

82 yaşındaki büyükanne 20 yaş genç gözükmesini sağlayan gençlik sırrını paylaştı! Yaşlanma karşıtı üç tavsiye

Kadınların cilt bakımlarında uyguladıkları güzellik sırları değişim gösteriyor. Bazıları genç gözükmek için yoğun cilt bakımı yapsa da bazıları ise cilt bakımının basit tutulması gerektiğini savunuyor. Botoks yaptırmak istemeyenler genç gözüken kadınların güzellik sırlarını araştırıyor. 82 yaşındaki bir kadının yaşlanma karşıtı tavsiyesi, hem genç hem de yaşlı nesillerden övgüler alarak internette gündem oldu.

BÜYÜKANNESİNİN GENÇLİK SIRLARINI AÇIKLADI

Ekran görüntüsü 2023-04-22 154722

Kandee Johnson, yakın zamanda büyükannesinin doğum gününü kutlamak için bir video paylaştı. Büyükannesi 82 yaşına giriyordu ve Kandee ondan nasıl daha genç görüneceğine dair en iyi tavsiyesini istedi. "Tamam Nana, söyle bana sırların neler çünkü herkes 'Nasıl bu kadar genç görünüyor?' diyor" dedi.

60 YILDIR BU TAVSİYELERİ UYGULUYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-22 154545

Nana, "İlk iş kimseye söyleme tamam mı!" dedikten sonra yaşlanma karşıtı sırlarını ortaya çıkardı. Nana, "Her gün C vitamini ve E vitamini alın. Bu vitaminler hücreleriniz için iyidir" dedi. Kandee, büyükannesinin 60 yıldır bu takviyeleri aldığını açıkladı.

Healthline'a göre, E vitamini cilde fayda sağlayabilir ve iltihabı azaltabileceği gibi bağışıklık sisteminizi iyileştirebileceği için yaşlı ciltlere yardımcı olabilir. C vitamini kan basıncını düşürmede faydalı olabilir ve bağışıklığı artırmanın yanı sıra kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Ekran görüntüsü 2023-04-22 154532

Nana'nın genç görünmek ve 82 yaşında mutlu olmak için iki önemli tavsiyesi daha vardı. Nana şu tavsiyede bulundu: "Bol bol uyu ve sevdiğin herkese iyi davran."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan iç çamaşırıyla dışarı çıktı! Göğüslerini kapatmak içinTransparan iç çamaşırıyla dışarı çıktı! Göğüslerini kapatmak için
Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı?
Sararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyorSararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyor
Anahtar Kelimeler:
c vitamini e vitamini tiktok genç güzellik kadın torun yaş yaşlı Göz alara hücreler

En Çok Okunan Haberler

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

Şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozlarıyla nefes kesti

Şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozlarıyla nefes kesti

O iddialar alevlendi! "Haklıymışsın kardeşim"

O iddialar alevlendi! "Haklıymışsın kardeşim"

Saçı yağlandıran en büyük hata! Saçların yağlanmaması için...

Saçı yağlandıran en büyük hata! Saçların yağlanmaması için...

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.