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  4. 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu!

9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu!

09.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük korona tablosunda yer alan; koronavirüs (Covid-19) test sayısı, vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı her akşam paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen korona tablosunda vaka sayıları 55 bin'e dayandı. Peki, son dakika Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte,9 Nisan koronavirüs tablosu...

9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu!

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Bakan Koca, vatandaşları koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. 8 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 54.740 oldu. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.. Peki, 9 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

9 NİSAN SON DAKİKA KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 9 Nisan koronavirüs verileri bu akşam saatlerinde Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

8 KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 koronavirüs testi yapıldı, pozitif vaka sayısı 55 bin 941'e ulaşırken, 258 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 316'ya ulaşırken, 8 Nisan'da iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

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7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 Nisan'da Türkiye'de son 24 saatte 302.108 koronavirüs testi yapıldı. 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Edirne, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

ORTA RİSKLİ İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak


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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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