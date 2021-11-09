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AB: Biz Türk hükümetine para vermiyoruz, Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz

09.11.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, "göçmenleri kullanmak ve AB sınırlarına gitmeye teşvik etmekle" suçladığı Belarus yönetimini "gayrimeşru ve umutsuz" olarak tanımlarken, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurguladı. Johansson, "Şunu açığa kavuşturmak gerekiyor ki; AB Komisyonu, Türkiye hükümetine para vermiyor. Biz, Türkiye’deki Suriyeli mültecileri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB: Biz Türk hükümetine para vermiyoruz, Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz

Johansson, Avrupa Parlamentosunun AB’nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yeni eylem planıyla ilgili bir oturumunda konuştu.

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Planın, yalnızca belirli ülkelerle değil göç rotasında bulunan üçüncü ülkelerin tümüyle operasyonel ortaklıklar öngördüğünü belirten Johansson, AB üye ülkelerinin kaçakçıların izini daha sağlam şekilde sürmesi gerektiğine, gerekirse sorumlulara seyahat yasağı ya da varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulanabileceğine işaret etti.

Johansson, AB’nin işçi pazarının tahminen yüzde 17’sinin illegal çalışanlardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Oldukça büyük, değil mi?" ifadesini kullandı.

İnşaat gibi spesifik sektörlere bakıldığında oranın daha fazla olduğunu aktaran Johansson, üye ülkelerin bu konuyla mücadelede yeterli özeni göstermediğini ifade etti.

"BELARUS İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BÜYÜK FARK"

Johansson, "Şu anda gördüğümüz umutsuz, gayrimeşru bir rejimdir. İnsanları potansiyel olağanüstü tehlikeli bir duruma sokuyorlar. Bu, tümüyle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile Belarus’un büyük farkına" değinmek istediğini söyleyen Johansson, şunları kaydetti:

"Şunu açığa kavuşturmak gerekiyor ki; AB Komisyonu, Türkiye hükümetine para vermiyor. Biz, Türkiye’deki Suriyeli mültecileri destekliyoruz. Türkiye’de 4 milyon civarı mülteci var. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Dolayısıyla Türkiye'deki pek çok mülteciyi de desteklememizin, mültecilere dayanışma göstermenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum."

AB-BELARUS GERİLİMİ

AB, Belarus-Polonya sınırında son günlerde yaşanan düzensiz göçmen krizine çözüm bulmak amacıyla göçmenlerin geldiği ülkeler ve transit ülkelerle iş birliği yapmak istiyor. AB yetkilileri, göçmenlerin Belarus'a gidişini engellemek amacıyla onlarca ülkeyle temas kurmaya hazırlanıyor.

Belarus yönetimini "göçmenleri kullanmak ve AB sınırlarına gitmeye teşvik etmekle" suçlayan AB yönetimi, bir taraftan da Belarus'a son dönemde hangi ülkelerden ne sıklıkla uçuşlar düzenlendiğini takip ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün gece yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulunmuştu. Von der Leyen, "AB, özellikle kara listeye alma yolu da dahil olmak üzere insan kaçakçılığında etkin olan üçüncü ülke hava yolu şirketlerine nasıl yaptırım uygulanacağını da inceleyecek." ifadesini kullanmıştı.

AB kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2021'de AB ülkelerine Belarus'tan toplam 7 bin 935 göçmen girdi. Bu sayı, geçen yıl ise 150'ydi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Belarus
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