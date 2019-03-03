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AB'den Venezuela ile ilgili flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2019 00:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krizin çözümünün barışçıl, demokratik ve siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini belirtti.

AB'den Venezuela ile ilgili flaş açıklama

Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin bölgesel ve uluslararası ortaklarla beraber Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini aktararak "AB, Venezuela'daki çok yönlü krizin barışçıl, demokratik ve siyasi yollardan çözülmesi gerektiğini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun güvenliğinin tehlikeye girmesinin gerginliği artıracağı değerlendirmesinde bulunan Mogherini, bunun aynı zamanda uluslararası toplumun tepkisini çekeceğini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Federica Mogherini

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