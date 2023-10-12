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AB’den X'in sahibi Musk ve Meta'nın sahibi Zuckerberg’e İsrail-Filistin uyarısı!

12.10.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) Komisyon Üyesi Thierry Breton, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili sosyal medya platformlarında yayılan dezenformasyon sebebiyle X ve Meta şirketlerinin sahipleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e yönelik açık mektup paylaştı. Musk ve Zuckerberg’den 24 saat içinde şikayete yanıt vermeleri ve ‘ilgili kurumlar’ ile temasa geçmeleri talep edildi.

AB’den X'in sahibi Musk ve Meta'nın sahibi Zuckerberg’e İsrail-Filistin uyarısı!

AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili dezenformasyonun giderek yayılması sebebiyle X ve Meta şirketlerinin sahipleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg’e uyarıda bulunduğu bir açık mektup paylaştı. Mektupta, üzerinde oynanmış görüntüler ve yanıltıcı bilgilerdeki yükseliş sebebiyle endişelerin arttığı belirtilirken Musk ve Zuckerberg’den 24 saat içinde şikayete yanıt vermeleri ve ‘ilgili kurumlar’ ile temasa geçmeleri talep edildi.

DEZENFORMOSYON İLE MÜCADELEDE 24 SAAT

AB Komisyonu üyesi, Facebook ve Instagram platformlarının sahibi Mark Zuckerberg’e gündem ile ilgili hızla yayılan dezenformasyon ve yasadışı içerikler sebebiyle 24 saat süre vererek içerikleri kontrol etmelerini istedi. AB'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası (DSA) düzenlemelerini sosyal medya platformlarında uygulaması için çalışan Komisyon, Zuckerberg’e Europol ile eş zamanlı çalışarak dezenformasyonu önleyici mekanizmalar geliştirilmesi çağırısında bulundu.

"X’TE DEZENFORMASYON VAR"

AB Komisyon üyesi Thierry Breton X platformu için Salı günü yayınladığı mektupta, "Platformun AB'de yasadışı içerik ve dezenformasyon yaymak için kullanıldığına dair göstergelerimiz var" ifadelerini kullandı. Breton, Musk'a AB yasalarının ‘özellikle de platformunuzda dolaşan şiddet ve terör içerikleri söz konusu olduğunda’ içerik moderasyonu için katı kurallar koyduğuna dikkat çekerek X’in şikayete 24 saat içerisinde yanıt vermesini ve Europol ile temasa geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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(DHA)

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Avrupa Birliği Elon Musk Mark Zuckerberg Thierry Breton Meta

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