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AB, göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer kurdu

31.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), göçmenlerin Avrupa'ya yasa dışı geçişini önlemek için Türkiye - Yunanistan sınırında 3,7 milyar dolar harcayarak dijital bariyer sistemi inşa etti.

AB, göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer kurdu

AB, 3,7 milyar dolar harcayarak iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan kıtaya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurduğu dijital bariyer sistemini test ediyor.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edildi.

SAĞIR EDİCİ SESLER GÖNDERİLEBİLECEK

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek olan sistemde, inşa edilecek çelik duvarla da göçmenlerin, iki ülke arasındaki Meriç Nehri'nden geçişlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Meriç Nehri yakınlarındaki gözetleme kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve birçok sensör yerleştirilecek.

Yapay zeka analizi kullanılarak tespit edilen şüpheli bir hareket olduğunda, elde edilen veri kontrol merkezine gönderilecek.

Sistemdeki avuç içi tarayıcısıyla, kişilerin elindeki damar örüntüsü kaydedilerek biyometrik tanımlayıcı olarak kullanılabilecek ve bu sayede sınır bölgesinde saklananlar ortaya çıkarılabilecek.

DETAYLAR YIL SONUNA DOĞRU AÇIKLANACAK

Bölgenin sınır koruma otoritesinin sorumlusu olan Polis Dimonsthenis Kamargios, yaptığı açıklamada, "Elimizde ön-sınırda neler olduğuna dair net bir fotoğraf var." dedi

Kamargios, sistemle ilgili detayların yıl sonuna doğru açıklanacağını ifade etti. (AA)

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Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan

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