AB, insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." dedi.

Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB Dışişleri Konseyi'ne ilk kez başkanlık yaptığını ifade eden Borell, toplantıda Libya, Ukrayna, İran, Bolivya ve insan hakları konularının ele alındığını aktardı.

Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." bilgisini paylaştı.

Yeni yaptırım rejiminin ABD'nin Magnitsky Yasası'nın Avrupa versiyonu olacağını belirten Borell, bunun AB'nin insan hakları alanında somut adım atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Borell, AB Konseyi'nin onayıyla beraber ciddi ihlaller karşısında hareket etmenin birliği daha güçlü kılacağını savundu.