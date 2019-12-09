HABER

AB, insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell: - "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." dedi.

Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB Dışişleri Konseyi'ne ilk kez başkanlık yaptığını ifade eden Borell, toplantıda Libya, Ukrayna, İran, Bolivya ve insan hakları konularının ele alındığını aktardı.

Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." bilgisini paylaştı.

Yeni yaptırım rejiminin ABD'nin Magnitsky Yasası'nın Avrupa versiyonu olacağını belirten Borell, bunun AB'nin insan hakları alanında somut adım atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Borell, AB Konseyi'nin onayıyla beraber ciddi ihlaller karşısında hareket etmenin birliği daha güçlü kılacağını savundu.

Toplantıda Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın da görüşüldüğünü belirten Borell, "Muhtıranın özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bağlamında ciddi endişeler doğurduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "İran anlaşmasını destekliyoruz"

Borell, İran konusunu ise kendisinin gündeme getirdiğini belirterek, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Anlaşmayı canlı tutmanın "ortak bir sorumluluk" olduğunu kaydeden Borell, "Ancak, İran, nükleer faaliyetlerini geri çevirmezse, anlaşmanın sürdürülmesi zorlaşır." uyarısında bulundu.

- "İsrail-Filistin hakkında görüş ayrılıkları var"

Borell, AB üyesi ülkeler arasında özellikle dış politika konularında farklı görüşler bulunduğuna dikkati çekerek, "Üye ülkeler Filistin'in tanınması ve Ortadoğu'daki durum konusunda ciddi görüş ayrılıklarına sahip." dedi.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Borell, tarafların müzakere masasına dönmesi için çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
İnegöl’de korkutan yangınİnegöl’de korkutan yangın
İlk Türk kadın mitinginin 100. yılında öğrenciler yararına resim ve seramik sergisiİlk Türk kadın mitinginin 100. yılında öğrenciler yararına resim ve seramik sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Filistin insan hakları israil josep borell Magnitsky Yasası

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.