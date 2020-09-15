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AB mahkemesinden veri kullanım kararı: Mobil operatörler eşit davranmalı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine eşit davranması gerektiğine ve belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı verilemeyeceğine karar verdi.

AB mahkemesinden veri kullanım kararı: Mobil operatörler eşit davranmalı!

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'daki bir telekom şirketinin mobil internet hizmetlerine yönelik açılan davayı karara bağladı.

MAHKEME OPERATÖRLER EŞİT DAVRANMALI DEDİ

İnternet tarafsızlığını sağlayan AB düzenlemesini ilk kez yorumlayan mahkeme, mobil operatörlerin bütün internet trafiğine ayrım yapmaksızın eşit davranması gerektiğine hükmetti.

Kararda, belirli uygulamalara sınırsız veri kullanım hakkı sağlayan mobil paketlerin engellenmesi gerektiği belirtildi.

Macaristan'daki bir mobil operatör, müşterilerine sunduğu paketlerinde belirli uygulamaların sınırsız biçimde veri kullanımına izin veriyordu. Bu veri kullanımları, müşterilerin toplam internet kotalarından düşülmüyordu.

AA

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