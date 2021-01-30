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AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

30.01.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, "Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlenen" Avrupa Birliğini (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatını kontrol ederek bu değerlere karşı gelmekle suçladı.

AB ile İngiltere arasında Kovid-19 aşısı konusunda yaşanan ihracat kısıtlamaları tartışmalarına, İngiltere Anglikan Klisesi de dahil oldu.

Welby, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin kurulurken, temelinde dayanışma olan Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlendiğini" belirtti.

"Kovid-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB'nin temel değerlerinin altını oyuyor." ifadesini kullanan Welby, Brüksel'e "başkalarıyla birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

AB, KOVID-19 AŞISININ İHRACATINI İZNE BAĞLIYOR

AB, ilaç şirketleriyle Kovid-19 aşısı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmuştu.

AB'nin önalım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşıların diğer ülkelere izinsiz satılamayacağı bildirilmişti.

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AB'nin güneyindeki ve doğusundaki komşuları, Batı Balkanlar'daki ülkeler, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) yararlanacak düşük gelirli 92 ülke ve EFTA ülkelerinin (İsviçre, Norveç, İzlanda ile Lihtenştayn) bu sınırlandırmanın dışında tutulacağı, İngiltere'nin bu 92 ülke arasında olmadığı belirtilmişti.

AB, Brexit anlaşmasının tedbir maddesini kullanarak Kuzey İrlanda'yı Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasına tabi tutacağını açıklamış, İngiltere ve İrlanda'dan gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçmişti.

DSÖ'DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) AB’nin ihracat izni hamlesini "çok endişe verici bir eğilim" şeklinde nitelendirerek kınadı. İlaçlara erişimden sorumlu birimin genel müdür yardımcısı Mariangela Simao, "Küresel bir kamu malı olarak kabul edilebilecek şeylerin ihracatı üzerinde kısıtlamalar görmek her zaman bir endişe konusudur" dedi.

"AHLAKİ BAŞARISIZLIK"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "aşı milliyetçiliğinin" salgın sürecini uzatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ghebreyesus, aşı istiflemenin küresel eşitsizliği daha da genişletebilecek bir "ahlaki başarısızlık" olmasının yanı sıra, "salgını sürdüreceğini ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını" dile getirdi.

AVRUPA'DA EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.

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