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AB ülkelerinden Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi desteği!

20.03.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya 12 ay içerisinde 1 milyon top mermisi gönderilmesinde anlaşma sağladı.

AB ülkelerinden Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi desteği!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB ülkelerinin "tarihi bir karar" aldığına işaret eden Borrell, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Borrell, 3 aşamalı bir yaklaşım sergileyeceklerini, ilk aşamada teslim edilecek mühimmat için 1 milyar avro kaynak sağlanacağını, ikinci aşamada 1 milyar avroluk ortak alım yapılacağını, son aşamada da top mermisi üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlama sözlerini yerine getirme yolunda önemli bir adım attıklarını vurgulayan Borrell, 18 ülkenin siparişleri bir araya getirmek üzere AB Savunma Ajansı projesine kaydolduğuna dikkati çekti.

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"ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "(Ukrayna'ya) Önümüzdeki 12 ay içinde 1 milyon top mermisini teslim etmeyi amaçlayan bugünkü anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Ukraynalı askerlerin büyük bir cesaret ve azim gösterdiğine işaret eden von der Leyen, Ukrayna'nın acilen cephaneye ihtiyaç duyduğunu anımsattı.

Von der Leyen, AB savunma sanayisinin üretimini hızlandırmak için üye ülkelerle çalışacaklarına dikkati çekti.

"SİYASİ MUTABAKAT SAĞLADIK"

Konuyla ilgili Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da "Bugün güzel bir gün. Ukrayna'ya 1 milyon 155 kalibrelik mermi gönderilmesi konusunda siyasi mutabakat sağladık." dedi.

Üye ülkeler arasında sağlanan anlaşmaya katkıda bulunan bütün kurumlara ve üye ülkelere teşekkür eden Pevkur, "1 milyon top mermisini bir an önce Ukrayna'ya ulaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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