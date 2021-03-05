AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

4 AY ASKIYA ALINDI

Biden ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirten Von der Leyen, "Bu yeni başlangıcın sembolü olarak Airbus-Boeing anlaşmazlığında hem uçak hem de uçak dışı ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini ilk aşamada 4 aylık bir süre için askıya almakta uzlaştık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki tarafın da ticaret temsilcileri aracılığıyla havacılık anlaşmazlığını çözüme kavuşturmayı amaçladığına işaret ederek, bunun Atlantik'in her iki tarafındaki işletmeler ve sanayi için mükemmel bir haber olduğunu, ekonomik iş birliği için de çok olumlu bir sinyal anlamı taşıdığını kaydetti.

AŞI KONUSU

Biden ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşıları da ele aldıklarını anlatan Von der Leyen, AB ve ABD'nin önemli aşı üreticileri olduğunu, küresel tedarik zincirlerinin iyi işlemesi için birlikte çalışmanın faydalı olacağını ifade etti.