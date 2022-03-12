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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken açıklama! "Türkiye'nin AB sürecinde zorluklar yaşadık, AB engelleri aşmaya hazır"

12.03.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. CNN Türk'e konuşan Borrell, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizindeki temasları için Türkiye'ye övgülerde bulunan Borrell, "Türkiye çok kilit bir rol oynuyor." dedi. Öte yandan Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili de konuşan Borrell, "Türkiye'nin AB sürecinde zorluklar yaşadık. AB bu engelleri aşmaya hazır." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken açıklama! "Türkiye'nin AB sürecinde zorluklar yaşadık, AB engelleri aşmaya hazır"

Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan kriz tüm dünyanın gündemindeki yerini korurken Antalya Diplomasi Forumu'nda yapılan açıklamalar da merakla takip ediliyor. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını belirten Borrell, Türkiye AB üyelik süreci ile ilgili de açıklama yaptı.

İşte Borrell'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni bir fasıl açıldı dünya tarihinde. Bir kez daha bir Savaş var Avrupa'da. Rusya'ya yönelik bir izolasyon sonucu. Yaptırımlarımız çok büyük ekonomik hasara yol açacak. Bu sırada Putin Ukrayna'yı yok etmeye çalışıyor. Sivil can kayıplarına sebep oluyor, hastaneleri bile bombalıyor. Bu Putin'in savaşma yöntemidir. Halep'i hatırlayın, Grozni'yi hatırlayın. Kazanamaz. Rus ordusu iki haftalık savaşa rağmen Ukrayna halkının direnişini kıramaz. Şimdi bombaları durdurdu. Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz tabii ki. Biz savaşın yayılmasını istemiyoruz ama onları desteklemek mecburiyetindeyiz. Ekonomilerine hasar vermeliyiz ki savaşa devam edemesinler

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ

Ukrayna üyelik talebinde bulundu ve derhal pozitif bir karşılık verdik. Evet, Ukrayna Avrupa ailesine ait dedik. Bu coğrafi olarak tarihi olarak bariz bir gerçek. Birtakım prosedürler söz konusu. Biz de bu süreci başlattık.

"RUSYA'YI ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN İZOLE ETMELİYİZ"

Herkes zor bir denge sağlamaya çalışıyor. Bir yandan Ukrayna'yı desteklemeye çalışıyoruz, bir yandan da daha büyük bir savaşı engellemeye çalışıyoruz. Kimse Putin'e bahane vermemeli. Çünkü askeri faaliyetlerini genişletebilir. Bir NATO ülkesine karşı olabilir ya da bir başkasına karşı olabilir. Ciddi endişeler var. Putin saldırmaya devam edecek ve burada saldırıları sınırlandırmamız lazım. Rusya'yı uluslararası kamuoyundan izole etmeliyiz, Ukrayna'yı desteklemeliyiz.

"TÜRKİYE ÇOK KİLİT BİR ROL OYNUYOR"

Türkiye çok kilit bir rol oynuyor. Benim beklentim Türkiye'nin bu rolü oynamayı sürdürmesi yönünde. İlk adım bakanları bir araya getirmekti. Biliyorum bir sonuç çıkmadı. Bunu beklemiyorduk zaten. Bu ilk adım oldu. Türkiye bölgesel bir güç ve ondan da daha fazlası. Hem Rusya'da hem Ukrayna'da nüfuz sahibi. Hem aday ülke. AB ile çok güçlü bağları var. Şu anda ateşkes sağlanmalı. İnsanlar açlıktan, soğuktan, bombalardan ölüyorlar. Bu ateşkes geciktiğinde daha fazla insan ölüyor. Yüzbinlerce mülteci oluyor. Bu ateşkes bir an önce sağlanmalı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye'nin AB sürecinde zorluklar yaşadık. AB bu engelleri aşmaya hazır. Şu anda Ukrayna'dan kaçan insanlara kapılarımızı nasıl açıyorsak aynı şekilde Türkiye de Suriye'den kaçanlara açtı kapılarını. Siz Suriye'nin komşususunuz, biz de Ukrayna'nın komşusuyuz. Bir Ukrayna ile komşu olduğu için böyle davranıyoruz. Siz de Suriye ile komşu olduğunuz için öyle davrandınız. Ukrayna ile çok ciddi bir anlaşmamız var. Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinden beri onları destekliyoruz. 40 milyon Euro verdik onlara. Desteğe muhtaç bir ülke çünkü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞME

Ukrayna savaşını konuştuk. İkili ilişkileri de ele aldık. Bu ilişkiler de iyileşti. Bir yıl önce çok iyi değildi. İki taraftan da değişimler oldu. Ortak zemin konusunun ne kadar önemli olduğu konusunda mutabakata vardık. Böyle daha iyi olacak. Göreve geldiğim ilk yıl Türkiye bir sorundu bizim için. Bu yıl Türkiye bir sorun olmaktan çıktı. Bize çok yardım ediyorlar, Ukrayna krizi konusunda. Bu bize Türkiye ile daha çok işbirliği yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bu en çok iyileşen ilişki oldu son yıllarda. Trump ile Biden hükümeti arasında resmen iki farklı dünya var. Bu kriz sürecinde transatlantik ilişkiler gücünü ortaya koydu. Bu Putin'in yaptığı en büyük hataydı. Putin, ABD'nin Çin'le uğraştığını sanıyordu, AB'ye önem vermeyeceğini düşünüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Avrupa Birliği Rusya Türkiye Ukrayna
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