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ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı: 85 milyon dolarlık yardım sağlanacak

10.02.2023 03:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen iki büyük deprem sonrası, acilen ihtiyaç duyulan 85 milyon dolarlık yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' paylaşımı: 85 milyon dolarlık yardım sağlanacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden'dan da konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

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"KALBİMİZ TÜRKİYE VE SURİYE HALKIYLA"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 'yardım' paylaşımında bulunan Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından acilen ihtiyaç duyulan 85 milyon dolarlık yardımı sağlayacak. Bu yardımlara gıda ve barınak, ailelerin soğuğa göğüs germelerine yardımcı malzemeler ve hayat kurtarmaya yardımcı olacak ilaçlar da dahil olacak. Kalbimiz Türkiye ve Suriye halkıyla birliktedir."

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