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ABD Başkanı Joe Biden'dan yapay zeka açıklaması: "Çatışmaların karakterini değiştirebilir"

02.06.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir yapay zeka açıklaması geldi. Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan yapay zeka açıklaması: "Çatışmaların karakterini değiştirebilir"

Biden, Colorado'da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

"Rusya'nın saldırganlığından" Çin'le rekabete, iklim krizinden gıda güvensizliği ve doğal afetlere kadar artan zorluklara işaret eden Biden, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, yeni teknolojilere ve yapay zekada yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı teknolojisi gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini dile getirerek, bilim insanlarının, yapay zekanın insanın düşünme biçimini alt edebileceğinden endişelendiğini kaydetti. Biden, bu nedenle bu konuda "yapacak çok şey" olduğunu vurguladı.

yapay zeka

UKRAYNA'YA VERİLEN KÜRESEL DESTEK

Diğer ülkelerle olan ortaklıklarının, ABD'nin gücünü artırdığını ve kendilerini daha etkin kıldığını anlatan Biden, bu kapsamda ABD öncülüğünde Ukrayna'ya verilen küresel desteğe işaret etti.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "NATO'nun çökeceğine" dair görüşünde yanıldığını söyleyerek, bunun aksine çok sayıda ülkenin bir araya gelerek Ukrayna'ya destek verdiğinden ve bu ülkeye yapılan "tarihi" askeri yardımlardan bahsetti.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çin ile de çatışmayı değil rekabeti gözettiklerini yineleyen Biden, "Çin ve ABD, iklim gibi bazı küresel sorunları çözebileceğimiz alanlarda birlikte çalışabilmelidir. Ancak güçlü rekabete de hazırız." dedi.

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"İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLACAK, SÖZ VERİYORUM"

Biden, ülkesinin, dünyanın her yerinde ortaklıklarını geliştirdiğini savunarak, Hint-Pasifik'te Japonya ve Güney Kore ile gelişen ilişkilerin yanı sıra AUKUS ve Quad ittifaklarını örnek verdi.

NATO ittifakının da daha dinamik ve birlik halinde olduğunu kaydeden Biden, "En yeni müttefikimiz Finlandiya ile yakında da İsveç'in bir an önce ittifaka katılmasıyla (NATO) şimdi daha güçlü. Bu (İsveç'in üyeliği) gerçekleşecek. Size söz veriyorum." diye konuştu. (AA)

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