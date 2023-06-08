HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD-Çin hattında gerilim tırmanıyor! İki ülke çatışmanın eşiğinde...

ABD-Çin hattında gerilim tırmanıyor! İki ülke çatışmanın eşiğinde...

08.06.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington-Pekin hattında Tayvan üzerinden tırmanan gerilim ciddi boyutlara ulaştı. Son olarak Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fing'in yaptığı açıklama, iki ülkenin çatışmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor...

ABD-Çin hattında gerilim tırmanıyor! İki ülke çatışmanın eşiğinde...

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fing, ABD'deki iş dünyası temsilcilerine yaptığı hitapta, Tayvan sorunu ve Washington-Pekin ilişkilerini masaya yatırdı. Fing yaptığı açıklamada, ABD-Çin geriliminin çatışmaya dönüşmemesi için Tayvan probleminin "kontrol altına" alınması gerektiğini vurguladı.

İLİŞKİLERİN ÇATIŞMAYA EVRİLMESİNDE "KRİTİK BİR KAVŞAK"

Çin-ABD ilişkilerinin ya daha kötüye giderek çatışma noktasına varacağı ya da uzlaşma için doğru yolun bulunacağı "kritik bir kavşakta" olduğuna işaret eden Şie, "Bu aşamada en önemli görev, ilişkilerdeki en büyük risk olan Tayvan sorununu kontrol altına almak olmalı." dedi.

Şie, Çin'in ABD ile diyaloğa her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Kimse barışçıl yeniden birleşmeyi Çin kadar çok istemiyor. Tayvan Boğazı'nda gerilimi ve savaşı isteyecek son taraf biziz." ifadelerini kullandı.

abd donanması

İki ülkenin çatışma, cepheleşme ve soğuk savaştan kaçınması gerektiğinin altını çizen Şie, ABD tarafına, ilişkileri doğru doğrultuya sokmak için Çin'in temel çıkarlarına ve endişelerine saygı göstermesi çağrısında bulundu.

çin

ABD-ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ADIM ADIM ZİRVEYE ULAŞTI

Büyükelçinin sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın şubatta "casus balonu" krizinin ardından iptal ettiği Çin ziyaretini bu ay içinde yapmayı planladığına dair haberlerin ardından geldi. Ziyaret henüz iki tarafça da doğrulanmadı.

casus balon

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan hava sahasına giren balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

biden

Öte yandan ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin Çin ve Tayvan İlişkilerinden Sorumlu Direktörü Sarah Beran'ın olduğu bir heyet, bu hafta Çin'i ziyaret ederek iki ülke arasında iletişimi yeniden sağlamak üzere temaslarda bulunmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

 Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

 İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

 Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mısır'da köpek balığı dehşeti!Mısır'da köpek balığı dehşeti!
Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...
CHP’de Kurultay tarihi belli oldu! Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Özgür Özel’den yeni açıklama geldi…CHP’de Kurultay tarihi belli oldu! Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Özgür Özel’den yeni açıklama geldi…
Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan Soğuk Savaş savaş abd

En Çok Okunan Haberler

Bu faya dikkat! Naci Görür paylaştı 'Küçük depremlerle kırılıyor'

Bu faya dikkat! Naci Görür paylaştı 'Küçük depremlerle kırılıyor'

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Otobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdiler

Otobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.