ABD-Çin hattında gerilim tırmanıyor! İki ülke çatışmanın eşiğinde...

Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fing, ABD'deki iş dünyası temsilcilerine yaptığı hitapta, Tayvan sorunu ve Washington-Pekin ilişkilerini masaya yatırdı. Fing yaptığı açıklamada, ABD-Çin geriliminin çatışmaya dönüşmemesi için Tayvan probleminin "kontrol altına" alınması gerektiğini vurguladı.

İLİŞKİLERİN ÇATIŞMAYA EVRİLMESİNDE "KRİTİK BİR KAVŞAK"

Çin-ABD ilişkilerinin ya daha kötüye giderek çatışma noktasına varacağı ya da uzlaşma için doğru yolun bulunacağı "kritik bir kavşakta" olduğuna işaret eden Şie, "Bu aşamada en önemli görev, ilişkilerdeki en büyük risk olan Tayvan sorununu kontrol altına almak olmalı." dedi.

Şie, Çin'in ABD ile diyaloğa her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Kimse barışçıl yeniden birleşmeyi Çin kadar çok istemiyor. Tayvan Boğazı'nda gerilimi ve savaşı isteyecek son taraf biziz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin çatışma, cepheleşme ve soğuk savaştan kaçınması gerektiğinin altını çizen Şie, ABD tarafına, ilişkileri doğru doğrultuya sokmak için Çin'in temel çıkarlarına ve endişelerine saygı göstermesi çağrısında bulundu.

ABD-ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ADIM ADIM ZİRVEYE ULAŞTI

Büyükelçinin sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın şubatta "casus balonu" krizinin ardından iptal ettiği Çin ziyaretini bu ay içinde yapmayı planladığına dair haberlerin ardından geldi. Ziyaret henüz iki tarafça da doğrulanmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan hava sahasına giren balonun vurularak düşürülmesiyle tırmanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

Öte yandan ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin Çin ve Tayvan İlişkilerinden Sorumlu Direktörü Sarah Beran'ın olduğu bir heyet, bu hafta Çin'i ziyaret ederek iki ülke arasında iletişimi yeniden sağlamak üzere temaslarda bulunmuştu. (AA)



