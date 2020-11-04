ABD'de başkanlık seçimine son 120 yılın en fazla katılımı gerçekleşti

Başkanlık seçimlerinde oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi" yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre seçimlerde 160 milyon oy kullanıldığını kaydetti.

Bu oranın ülkedeki seçmen kitlesinin yüzde 66,9’una denk geldiğine dikkati çeken McDonald, "Bu bir yazım hatası değil. 2020 başkanlık seçimi, 120 yılın en yüksek katılım oranına sahip oldu." ifadesini kullandı.

McDonald, 1900 yılındaki başkanlık seçimlerine katılımın 73,7 oranında olduğuna, hala sayılmayı bekleyen önemli oranda oy pusulası bulunduğuna işaret ederek, sonuçlara göre güncelleme yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Kasım başkanlık seçimleri için bu yıl ilk defa birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmiş, seçim gününe kadar ülke genelinde kullanılan oylar rekor düzeyde 101 milyon rakamını aşmıştı. (AA)