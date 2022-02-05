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ABD'de bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! Ateşin etrafında toplanıp...

05.02.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.

ABD'de bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı! Ateşin etrafında toplanıp...

ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight kitaplarını yakmaya teşvik etti.

HAKLARI OLDUĞUNU SAVUNDU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu. (AA)

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