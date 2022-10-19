ABD'de et yiyen bakteri alarmı! Etkileri korkutucu: 65 vaka tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti! Vücuda böyle giriyor...

Son 3 yılda koronavirüs ve maymun çiçeği gibi virüslerle zor günler geçiren ABD'de bu kez et yiyen bakteri alarmı verildi. Florida eyaletinde etkili olan Ian kasırgasının ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti. Rapor edilen verilere göre, Eyalette sadece bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KASIRGA SONRASI ARTIŞ GÖSTERDİ

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi. Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.

ET YİYEN BAKTERİ NASIL BULAŞIYOR?

Bilimsel adı "Nekrotizan Fasiit" olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor. (AA)

