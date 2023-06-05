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ABD'de sıcak saatler: Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı... Uçuşa yasak bölgeye girdi, savaş jetleri havalandı!

05.06.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan patlama sesinin nedeni ortaya çıktı. Başkent üzerindeki uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi uçağı takip için havalanan savaş jetlerinin sonik patlamaya neden olduğu öğrenilirken, küçük uçağın başkenti güneyinde bulunan Virginia'daki dağlık araziye düştüğü açıklandı.

ABD'de sıcak saatler: Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı... Uçuşa yasak bölgeye girdi, savaş jetleri havalandı!

ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan şiddetli patlama sesinin, tatbikat sırasındaki bir uçuştan kaynaklanmadığı öğrenildi. Sesin kaynağına ilişkin yapılan açıklamada, başkent semalarında, uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Cessna Citation tipi uçağı takip için havalanan savaş jetlerinin sonik patlamaya neden olduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer, küçük uçağın Virginia'da dağlık bir araziye düştüğünü ifade ederek, kazaya savaş uçaklarının neden olmadığını aktardı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Öte yandan Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Başkent bölgesinde şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok." ifadelerine yer verilmişti.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuş kaynaklı olduğu ifade edilmiş, "Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar." denilmişti. (İHA)

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