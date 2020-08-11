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  4. ABD'de skandal görüntü! 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

ABD'de skandal görüntü! 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda ABD’de büyük tepkilere neden oldu. 2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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AİLEDEN POLİSE DAVA

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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