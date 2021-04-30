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ABD'den Avusturalya'ya tank gövdesi ve helikopter satışına onay

30.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 1 milyar 944 milyon dolar değerinde M1A1 tank gövdeleri ve CH-47 Chinook tipi helikopter ile bunlarla ilgili teçhizat satışına onay verdi.

ABD'den Avusturalya'ya tank gövdesi ve helikopter satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya tahmini maliyeti 1,685 milyar dolar olan ağır zırhlı muharebe sistemleri ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Satışla ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 75 M1A2 Arbams tankı, 21 M1150 Zırhlı Taaruz Kırıcı araç, 18 M1074 Müşterek Taarruz Köprüsü, 6 M88A2 Herkül Muharebe Kurtarma Aracı ve 122 ATG1500 yakıt tribününün üretimi için stoktan temin edilmek üzere 160 M1A1 tank gövdesinin yer aldığı kaydedildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise bakanlığın, Avusturalya'ya 259 milyon dolar değerinde 4 CH-47F Chinoook ağır nakliye helikopterinin satışına onay verdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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