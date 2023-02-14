HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den deprem açıklaması: Sadece Türkiye ve Suriye değil, dünya etkilendi

ABD'den deprem açıklaması: Sadece Türkiye ve Suriye değil, dünya etkilendi

14.02.2023 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkilediğini belirtti.

ABD'den deprem açıklaması: Sadece Türkiye ve Suriye değil, dünya etkilendi

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, deprem görüntülerinin çok derinden etkileyici olduğunu ifade ederek, insanlara yardım için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Sözcü Ned Price, "Yıkımlara ve insan hayatı kayıplarına bakarak, bu deprem sadece Türkiye ve Suriye’yi değil, dünyayı etkiledi." diye konuştu.

Ülkelerine dönen kurtarma ekibine hediye ettiler: THY ekibinden... Ülkelerine dönen kurtarma ekibine hediye ettiler: THY ekibinden...

ABD’nin Türkiye ve Suriye’de arama, kurtarma ve yardım çabalarını desteklemek için ek ekipman ve kaynakları seferber ettiğini anlatan Price, "Olağanüstü zor koşullar altında gece gündüz çalışan insani müdahale ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin inanılmaz adanmışlığını takdir ediyoruz." dedi.

Dışişleri sözcüsü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Türkiye’den sınır ötesi yardımların geçişine izni dahil, uluslararası toplumun Suriye’de depremden etkilenen bölgelere yardımın ulaştırılması için tüm gücüyle çalışma konusunda ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

"Bu siyasi değil, insanı bir konudur." diye konuşan Price, daha fazla sınır ötesi yardım geçişlerinin daha fazla hayatı kurtaracağını belirtti ve "Dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri Türkiye ve Suriye halklarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı askerden duygusal Türkiye mesajıUkraynalı askerden duygusal Türkiye mesajı
Deprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladıDeprem sonrası merak ediliyordu, bakanlık il il açıkladı
'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış 'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış
Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye abd

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlar

Canlı yayında olduklarını fark etmediler... İşte tepki çeken anlar

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.