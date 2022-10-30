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ABD'den flaş UFO açıklaması! Herkes uzaylı dedi ama...

30.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında çekilmiş binlerce UFO görüntüsü var. Hemen hemen hepsinin de bir uzaylı teknolojisi olduğu iddia ediliyor. Peki bu açıklanamayan cisimler gerçekten uzaylılara mı ait? Yıllardır bu sorunun yanıtını arayan Pentagon, herkesin uzaylı dediği o UFO görüntüleri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

ABD'den flaş UFO açıklaması! Herkes uzaylı dedi ama...

UFO'lar tüm dünyada tartışma konusu. Çünkü kimileri çekilen binlerce UFO görüntüsünün gerçek olduğunu ve dünya dışı varlıklara ait olduğu, kimileri de UFO'ların gerçek olmadığını ve dünya dışında bu teknolojiye sahip herhangi bir varlık olmadığı görüşünde. UFO'lar hakkında somut açıklamalar pek yok. Ancak son yıllarda UFO konusundaki derin araştırmalarına hız veren ABD hükümeti, herkesin UFO dediği tanımlanamayan cisimlerle alakalı önemli bir açıklama yaptı.

AÇIKLANABİLİRLER!

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, ABD hükümeti, neredeyse tüm UFO gözlemlerinin hava balonları veya havadaki diğer hareketliliklerle açıklanabileceğine inandıklarını söyledi.

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Raporlar ve gözlemler Amerikan istihbarat teşkilatları ve Pentagon tarafından araştırılırken, tanımlanamayan uçak cisimlere bir açıklık getirmek adına yıllarını harcayan yetkililer olayların çoğunun sıradan açıklamalarının olabileceğini söylüyor.

PENTAGON, UFO KANITLARIN ÇOĞUNU ÇÜRÜTMEYİ BAŞARDI

Örneğin, bu yılın başlarında, bir uzay aracına benzeyen gökyüzündeki yeşil üçgenlerin görüntüleri yayınlandı. Soruşturma üzerine, üçgenlerin aslında gece görüş lensleriyle fotoğraflanmış dronlar olduğu anlaşıldı.

Görüntülerin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar açıklanmazken, askeri yetkililer, askeri manevraları gözetleme girişiminde bulunduklarını doğruladılar.

Ordu tarafından incelenen başka bir ayrı videoda, gökyüzünde hızla hareket eden bir nesne görülüyordu. Bu olay, cismin suya karşı gözlemlendiği açının yarattığı optik bir illüzyon olarak açıklandı. Pentagon ayrıca nesnenin hızının yaklaşık 48 km/s civarında olduğunu doğruladı.

Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık... Ne olduğunu çözebilen yok! Kimisi uzaylı diyor kimisi yaratık...

Ancak ordunun incelediği tüm görüntü ve görüntüler somut bir tespite sahip olmadığını belirtmek gerek. Bu durumda yetkililer, teknolojinin yabancı bir teknoloji olmadığından eminler.

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