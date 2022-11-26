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ABD'den flaş yasak kararı! Güvenlik kaygısıyla...

26.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den flaş bir yasak kararı geldi. Ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Huawei dahil, 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatı ve bunların ülkede satışı yasaklandı. Ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de bulunuyor. Hikvision şirketine göre ise ürünleri ABD için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmuyor.

ABD'den flaş yasak kararı! Güvenlik kaygısıyla...

BBC’nin haberine göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

"ULUSAL GÜVENLİK TEHDİTLERİNDEN KORUMAK İÇİN DEVAM EDEN EYLEMLERİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

FCC'nin Başkanı Jessica Rosenworcel, yaptığı yazılı açıklamada, "yeni kuralların, halkı telekomünikasyon kapsamındaki ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerin önemli bir parçası olduğunu" kaydetti.

Rosenworcel, FCC'nin "güvenilmeyen iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliklerini korumaya kararlı" olduğunu ifade etti.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor.

Çin

Çin'de devlete ait sivil ve askeri amaçlı gözetim ekipmanı üreticisi Hikvision şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin ABD için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını savundu.

Hikvision şirketinden yapılan açıklamada, "Karar, ABD ulusal güvenliğini korumak için hiçbir şey yapmayacak ancak ABD'deki küçük işletmeler, yerel yetkililer, okul bölgeleri ve bireysel tüketicilerin kendilerini, evlerini, işlerini ve mülklerini korumasını daha kötü ve daha pahalı hale getirmek için çok şey yapacak." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan, söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD'de satışı onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği ancak bu izinlerin de ilerleyen süreçlerde iptal edilebileceği belirtiliyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, Çinli telekomünikasyon firmalarının ABD pazarına erişimini sınırlamak için benzer kararlar alınmış, bu tutum Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in yönetiminde de devam etmişti. (AA)

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Çin Huawei abd

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