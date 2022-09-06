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ABD'den kaçamak yanıt! Muhabirin 'Yunanistan' sorusuna cevap veremedi!

06.09.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündem olan, Yunanistan'ın Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atmasına ABD yönetimi sessiz kaldı. AA muhabirinin, "Yunan S-300’leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusunu Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder cevaplayamadı.

ABD'den kaçamak yanıt! Muhabirin 'Yunanistan' sorusuna cevap veremedi!

Yunanistan’ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

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Yunanistan, provokatif tacizlerinin seviyesini NATO görevi icra eden Türk F-16’larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmakla bir üst noktaya taşıdı, ancak Pentagon bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bırakıyor.

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CEVAP VEREMEDİ

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA muhabirinin "Yunan S-300’leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı, bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok." yanıtını verdi.

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Muhabirin, "ABD de NATO görevi kapsamında birçok yabancı ülkenin hava sahasında uçuyor. ABD’ye böyle bir görev sırasında bu tür bir şey yapılırsa bu sizin için kabul edilebilir bir durum olur mu?" sorusuna Ryder, "(ABD Savunma Bakanı Lloyd) Austin geçmişte hem Türk hem de Yunan mevkidaşıyla konuştu ve Ege’deki tansiyonları yapıcı bir diyalogla düşürme çabalarının devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

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Sözcü, sorulara doğrudan yanıt vermekten kaçınırken, Pentagon bu konuyu salt askeri bir meseleden çok diplomatik bir sorun olarak görüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan abd
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