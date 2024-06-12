ABD'den Türkiye'ye Hamas talebi! Gözler Erdoğan-Biden zirvesine çevrildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme ihmali olduğunu söyledi.

"BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İÇİN FIRSAT"

Reuters'a konuşan ABD Büyükelçisi Flake şunları ifade etti:

"ABD-Türkiye strateji bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Washington'da gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi Biden-Erdoğan görüşmesi için fırsat.

BRICS ÇIKIŞI

Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama bu gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim gerçekleşebilir.

NATO'nun genişlemesi ve F-16 satışı anlaşmasının ardından Türkiye Batı'ya yöneldi ve oraya sıkı sıkıya demir attı.

ABD'DEN HAMAS TALEBİ

ABD, İsrail ile ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den Hamas liderliğine bazı mesajlar iletilmesini istedi.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL KKTC DAVETİ

Öte yandan dün CHP lideri Özgür Özel ile ikinci kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e önemli bir de davet geldi. Ekonomim gazetesinin aktardığı iddiaya göre Erdoğan, Özel’i Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü törenlerine de davet etti.

ÜLKE ÜLKE DOLAŞACAK! ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ay yoğun yurt dışı ziyaretleri programı da dikkat çekti. Erdoğan, 3- 4 Temmuz 2024 tarihlerinde, Kazakistan’ın başkenti Astana'y ziyaret edecek.

Erdoğan daha sonra 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentine gidecek.

Erdoğan'ın programı 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde, NATO Zirvesi dolayısıyla ABD’ye gerçekleştireceği ziyaretle devam edecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





