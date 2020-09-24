ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Huawei uyarısı!

ABD ile Çin arasındaki ticari savaş devam ediyor. Özellikle Huawei üzerinden ABD, Çinli teknoloji şirketlerine baskı kurmaya çalışıyor. Huawei ise ambargo yüzünden yazılım tarafında yaşadığı eksikliği HMS (Huawei Mobile Service) ve AppGallery gibi servisleriyle büyük ölçüde kapatıyor. Ülkemizde de faaliyetlerini sürdüren Huawei için bu kez ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuştu. Washington Examiner dergisine özel açıklamalar yapan Mike Pompeo, Türkiye'deki Çinli teknoloji şirketlerinin durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

ARTAN ETKİNLİK ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Türkiye’de önemli miktarda veri bulunduğuna dikkat çeken Pompeo, “Bu verinin Çin Komünist Partisi’nin elinde bulunması çok daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor” dedi. Pompeo, buna bağlı olarak Huawei ve diğer Çinli şirketlerin Türkiye'deki etkinliklerini artırmasının, Türkiye'nin ABD ile askeri iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

'VERİLERİN KORUNMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iletişim ağlarının, savunma ve güvenlik ağlarının güvenli olduğundan emin olmaları gerektiğini söylerek, ''Huawei’in Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız.” dedi.