HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD düğmeye bastı! Sınırda görevlendirecekler

ABD düğmeye bastı! Sınırda görevlendirecekler

04.02.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, dört ayaklı robotların denemelerini yapıyordu. Artık denemelerin başarılı olduğu kanıtlandı ve düğmeye basıldı. Buna göre, çeşitli gözetim odaklı roller üstlenen robot köpeklerin, ABD sınırlarında görevlendirilmesine devam edecekler.

ABD düğmeye bastı! Sınırda görevlendirecekler

Robot köpek kavramı, son yıllarda hayatımıza girdi ve çıkacak gibi de durmuyor. Robot köpeklerin fabrikalarda görevlendirildiğini hatta çobanlık görevi yerine getirdiklerini de gördük. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı bundan çok daha fazlası için robot köpekleri test ediyor; Evet, sınırların bekçisi olarak.

DENEMELERDE BAŞARI SAĞLANDI

Ülkenin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu hafta güney sınırındaki dört ayaklı robotların test edilmesine dair yeni bilgiler paylaştı. Robot köpeklerin, çeşitli gözetleme odaklı görevlerde test edildiği vurgulandı. Denemelerin başarılı olduğu ifade edilirken, robot köpeklerle çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

Robot köpek

"BİR MAKİNE ORADA ÜSTÜN OLABİLİR"

DHS'den Brenda Long, ülkenin güney sınırının insanlar ve hayvanlar için yaşanmaz bir yer olabileceğini ve tam da bu yüzden bir makinenin orada üstün olabileceğini belirtti.

Xiaomi robot köpek üretti: Karşınızda CyberDog!Xiaomi robot köpek üretti: Karşınızda CyberDog!

12 KM YOL GİDEBİLİYOR

Sınırda kullanılan dört ayaklı robot köpeklerin, ünlü robot Spot'un üreticisi Boston Dynamics'in rakibi Ghost Robotics tarafından yapıldığı ifade edildi. Ghost Robotics'in en popüler modeli Ghost Vision 60, 76 cm yüksekliğinde, 32 kg ağırlığında ve tek bir şarjla 3 saatte yaklaşık 12 km yol kat edebiliyor.

SİLAHLA DONATILMIŞ PROTOTİPLERİ VAR AMA...

Robot, otonom olarak gezinebiliyor veya manuel olarak kontrol edilebiliyor. İstenirse termal ve gece görüş kameraları da eklenebiliyor. Ghost Robotics, geçmişte silahlarla donatılmış prototip modelleri bile göstermişti. Ancak DHS'nin bu tür yükleri test ettiğine dair bir kanıt yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllı telefonları var, internetleri yok!Akıllı telefonları var, internetleri yok!
Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltındaGizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.