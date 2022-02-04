ABD düğmeye bastı! Sınırda görevlendirecekler

Robot köpek kavramı, son yıllarda hayatımıza girdi ve çıkacak gibi de durmuyor. Robot köpeklerin fabrikalarda görevlendirildiğini hatta çobanlık görevi yerine getirdiklerini de gördük. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı bundan çok daha fazlası için robot köpekleri test ediyor; Evet, sınırların bekçisi olarak.

DENEMELERDE BAŞARI SAĞLANDI

Ülkenin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu hafta güney sınırındaki dört ayaklı robotların test edilmesine dair yeni bilgiler paylaştı. Robot köpeklerin, çeşitli gözetleme odaklı görevlerde test edildiği vurgulandı. Denemelerin başarılı olduğu ifade edilirken, robot köpeklerle çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

"BİR MAKİNE ORADA ÜSTÜN OLABİLİR"

DHS'den Brenda Long, ülkenin güney sınırının insanlar ve hayvanlar için yaşanmaz bir yer olabileceğini ve tam da bu yüzden bir makinenin orada üstün olabileceğini belirtti.

12 KM YOL GİDEBİLİYOR

Sınırda kullanılan dört ayaklı robot köpeklerin, ünlü robot Spot'un üreticisi Boston Dynamics'in rakibi Ghost Robotics tarafından yapıldığı ifade edildi. Ghost Robotics'in en popüler modeli Ghost Vision 60, 76 cm yüksekliğinde, 32 kg ağırlığında ve tek bir şarjla 3 saatte yaklaşık 12 km yol kat edebiliyor.

SİLAHLA DONATILMIŞ PROTOTİPLERİ VAR AMA...

Robot, otonom olarak gezinebiliyor veya manuel olarak kontrol edilebiliyor. İstenirse termal ve gece görüş kameraları da eklenebiliyor. Ghost Robotics, geçmişte silahlarla donatılmış prototip modelleri bile göstermişti. Ancak DHS'nin bu tür yükleri test ettiğine dair bir kanıt yok.



