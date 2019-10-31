ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen hafta İdlib'e bağlı Barişa köyünde öldürüldüğü özel operasyonun görüntülerini yayınladı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısına operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

"ONU YAKALAMAK İÇİN ÖZEL İNFAZ PLANI GELİŞTİRDİK"

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.