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  4. ABD ile Rusya arasında kritik temas! İşte görüşmeden çıkan sonuç

ABD ile Rusya arasında kritik temas! İşte görüşmeden çıkan sonuç

15.02.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a telefonda Ukrayna krizi konusunda diplomasinin halen mümkün olduğunu söylediği bildirildi.

ABD ile Rusya arasında kritik temas! İşte görüşmeden çıkan sonuç

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan, ABD'nin Moskova'nın tırmandırdığı krize diplomatik bir çözüm aramaya devam etme taahhüdünü yineledi.” ifadelerini kullandı.

Price, Blinken’ın geçen ay Rusya’nın güvenlik konusundaki teminat talebine ABD ve NATO’nun gönderdiği yanıta henüz karşılık verilmediğini hatırlatarak Rusya’dan gelecek yanıtını dört gözle beklediğini ifade ettiğini kaydetti.

Buna karşılık Lavrov’un ise önümüzdeki günlerde Moskova’nın yanıtını iletileceğini belirttiğine dikkati çeken Price, şunları kaydetti:

“Bakan Blinken, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair süregelen endişelerimizi yineledi ve gerilimi doğrulanabilir, inandırıcı ve anlamlı bir şekilde düşürme ihtiyacının altını çizdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, hızlı, şiddetli ve müşterek bir Transatlantik tepkiyle sonuçlanacak olsa da diplomatik yola bağlı kaldığımızı ve krizi barışçıl bir şekilde çözmeye halen yer kaldığına inandığımızın altını çizdi.” (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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