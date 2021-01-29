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  4. ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü

ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü

29.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü

TikTok videosu çeken genç kız dans ettiği sırada videoya dahil olan kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından öldürüldü.

Otel odasında TikTok videosu çeken 16 yaşındaki Kalecia Williams, dans ettiği sırada içeri giren kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından öldürüldü. Yakalanan saldırganın katledilen genç kızla aynı yaşlarda olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Salı günü Atlanta'daki Hyatt Regency otelinde öldürülen Kalecia Williams'ın son anlarını gösteren video paylaşıma girdi. Paylaşılan TikTok videosunda genç kızın öldürülmeden önceki görüntüleri görülebiliyor.

Videoyu 12.02'de çeken Williams kısa süre sonra, saat 12.23'te odasında ölü bulundu.

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