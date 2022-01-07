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ABD'li yaşlı çift birkaç saniye arayla koronavirüsten öldü! El ele tutuşur tutuşmaz...

07.01.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New Hampshire eyaletinde koronavirüs tedavisi gören 44 yıllık evli çift, ölüm döşeğinde el ele tutuştuktan sonra hayatlarını kaybetti. Kızlarının bu dokunaklı anı geçen günlerde sosyal medyada paylaşması binlerce kişiden beğeni alırken, ''El ele tutuşur tutuşmaz babam son nefesini verdi, 10 saniye sonra da annem'' notu herkesi duygulandırdı.

ABD'li yaşlı çift birkaç saniye arayla koronavirüsten öldü! El ele tutuşur tutuşmaz...

ABD'nin New Hampshire eyaletinde geçen yıl koronavirüs tedavisi gören çiftin birbirlerinden dakikalar sonra hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. El ele tutuşan yaşlı çiftin o anlarını ise kızları Facebook'tan paylaştı.

EL ELE TUTUŞTUKTAN SONRA SON NEFESLERİNİ VERDİLER

Kızları Melissa Noke bu fotoğrafın altına "ruh eşin gerçek tanımı" yazarak anne ve babasının son anlarını anlattı. Melissa, ''Her iki yatağı da yan yana koyduk, annemin elini babamın eline koyduk. El ele tutuşur tutuşmaz babam son nefesini verdi, 10 saniye sonra da annem. Birlikte 44 harika yıl paylaştılar'' dedi.

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AŞI OLMAMIŞLARDI

Binlerce beğeni alan bu hikaye, kullanıcılardan ''inanılmaz ve çok dokunaklı'' şeklinde yorum aldı. Melissa, her iki ebeveyninin de aşısız olduğunu ve insanları aşı yaptırmaya teşvik etti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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