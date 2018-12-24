ABD'nin Suriye'den çekilmesini fırsat bilen Macron terör örgütüne sahip çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'den çekileceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Macron, "Bir müttefik güvenilir olmalı" dedi. Macron, omurgasını terör örgütü PYD/PKK'nın oluşturduğu SDG için de "Herkese onlara neyi borçlu olduğumuzu unutmama çağrısı yapıyorum." fadelerini kullandı.

MACRON'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu. Macron, resmi ziyarete geldiği Çad'ın başkenti N'Djamena'da düzenlenen basın toplantısında, "Amerikalı müttefikimizin Suriye konusunda verdiği karardan dolayı çok üzgünüm. Bir müttefik güvenilir olmalı" dedi.

"MATTİS GÜVENİLİRDİ"

Macron konuşmasında, Tump'ın Suriye'den geri çekilme kararından sonra istifa eden ABD Savunma Bakanı James Mattis'e ise övgüde bulundu. Macron, Mattis için, "Müttefik olmanın önemini daima hatırlatan, güvenilir bir muhataptı" değerlendirmesinde bulundu. "Bir müttefik olmak omuz omuza mücadele etmektir" diyen Macron, "Askerlerimiz hayatını müttefik güçlere emanet ediyoruz, bu sebeple bir müttefik güvenilir olmalı" açıklamasını yaptı. Macron ayrıca ABD askerlerinin Çad'da "Barkhane Operasyonunda" Fransız askerleri ile birlikte çalıştığını hatırlatarak "Özel bir işbirliği yapıyoruz" dedi ve bu işbirliğinin uzun süre devam etmesini dilediğini söyledi.

MACRON'DAN PYD'YE ÖVGÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, omurgasını terör örgütü PYD/PKK'nın oluşturduğu SDG için de "Herkese onlara neyi borçlu olduğumuzu unutmama çağrısı yapıyorum." dedi. (İHA)

