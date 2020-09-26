HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD polisinin maske takmayı reddeden kadına elektroşoklu müdahalesine tepki

ABD polisinin maske takmayı reddeden kadına elektroşoklu müdahalesine tepki

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

ABD’de oğlunun maçını izlemek üzere okulun futbol sahasına giden Alecia Kitts, maske takmayı ve tribünden ayrılmayı reddedince gözaltına alınmak istendi. Polise direnen Kitts, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, ABD’nin Ohio eyaletindeki Logan ilçesinde meydana geldi.

Oğlunun maçını izlemek üzere Logan-Hocking Okulu’nun futbol sahasına giden Alecia Kitts, maske takmadığı için tribünden çıkarılmak istendi. Maske takmayı ve bulunduğu yeri terk etmeyi reddeden Kitts, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Polise direnen kadın, elektroşok tabancası ile etkisiz hale getirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, “Bir maske için kadına elektroşok uyguladılar” yorumunu yaptı. Ohio’da temmuz ayında yürürlüğe giren yasaya göre, kapalı ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu var.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Dehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladıDehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladı
ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri! ALES 2 zaman? ALES 2 başvuru tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Mersin'de yoldan çıkan otomobil evin çatısına uçtu
Evin çatısına uçtu! Görenler gözlerine inanamadı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın tepkisi şaşırttı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepki
Kamyon lastiği bomba gibi patlayınca tamirci havaya fırladı
Dehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladı
Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü
Akılalmaz olay! Küçük çocuk ölümle burun buruna kaldı
Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu
Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...
İstanbul'da şoke eden olay! Bebek arabasındaki çantadan para ve telefonu böyle çaldılar
Bebekli kadın büyük şok yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.