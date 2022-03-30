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ABD son dakika olarak duyurdu: Biden ile Putin görüşebilir!

30.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya İstanbul’daki Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmenin ardından gerilimin son bulmasına yönelik olumlu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. ABD’den son dakika gelen açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşebileceği öğrenildi.

ABD son dakika olarak duyurdu: Biden ile Putin görüşebilir!

İstanbul’daki görüşmelerin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Kremlin lideri Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington’da gazetecilere verdiği brifingde Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bedingfield, “Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net” derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım” diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Joe Biden
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