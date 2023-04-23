HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, Sudan'daki elçiliğini kapatarak personelini tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

ABD, Sudan'daki elçiliğini kapatarak personelini tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

23.04.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmaların artması üzerine birçok ülke harekete geçerek ülkeden vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınladı ve vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemelerini, orada bulunanların ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD, Sudan'daki elçiliğini kapatarak personelini tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur." ifadelerini kullandı.

2023-04-22T114344Z_847784870_RC2NJ0AL57KK_RTRMADP_3_SUDAN-POLITICS (1)

ATEŞKESİ UZATIN ÇAĞRISI

Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geniş çaplı çatışmalar sivil ölümlere, yaralanmalara ve önemli altyapı hasarlarına neden olmuş ve büyükelçiliğimiz personeline kabul edilemez bir risk oluşturmuştur. Sahada bulunan ekibimizin, ABD askeri kuvvetlerinin ve hükümetimizin diğer unsurlarının bu tahliye görevini yerine getirirken gösterdikleri beceri ve profesyonelliği takdir ediyorum."

Blinken, Sudan'daki Amerikalıların kendi güvenlikleri için planlama yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve bölgedeki ABD vatandaşlarına düzenli olarak bilgi sağlayacaklarını belirtti.

Sudan'da çatışmaların taraflarına bayram için acilen ateşkesi uzatmaları çağrısında bulunan Blinken, taraflara sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlattıklarını kaydetti.

YENİ BİR SEYAHAT UYARISI

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri, orada bulunan ABD vatandaşlarının ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

TAHLİYE PENTAGON TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİ

ABD Dışişleri, Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Müsteşarı John Bass, konuya ilişkin gazetecilere telekonferansla yaptığı açıklamada, ABD personelinin tahliyesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada iddia edildiği gibi Hızlı Destek Güçlerinin kendilerine herhangi bir destek vermediğini belirten Bass, "Hızlı Destek Güçlerinin bize koordineli bir şekilde destek verdiği iddiaları doğru değil. Onlar sadece operasyon sırasında bizim askerlerimize ateş etmediler. Bu davranışlarının bir sebebi de kendilerinin çıkarlarıydı." dedi.

Güvenlik koşullarının Sudan'da hızlı bir şekilde kötüleştiğini anlatan Bass, Hartum'daki havaalanını kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Bass, "Güvenlik koşullarının yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz ancak bu çatışmayı sonlandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki, sivil havaalanının kullanılamaması ve güvenlik koşullarındaki belirsizlik nedeniyle, şimdilik ve önümüzdeki günlerde, Sudan'daki vatandaşlarımıza ABD hükümeti tarafından herhangi bir tahliye yapılmasını öngörmüyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki birçok ABD vatandaşı ve diğer ülkelerden vatandaşların Hartum'dan Kızıl Deniz'deki Port Sudan'a kara yoluyla gittiğini aktaran Bass, bu yolculuğun oldukça çetin olacağını ve ABD vatandaşlarına bu yolu izlememelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

PENTAGON KAÇIŞ YOLLARINI YAKINDAN İZLEYECEK

ABD Savunma Bakanı Özel Kuvvetler ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Danışmanı Chris Maier, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un gelecek günlerde Amerikalıların tahliyelerine destek için Dışişleri ile çalışacağını belirtti.

Maier, kara yolu ile ülkeyi terk etmek isteyenlere destek olmak üzere Pentagon'un kara yollarını yakından izleyeceğini ve olası tehditleri tespit etmeye çalışacağını ifade etti.

Port Sudan'a varan ABD vatandaşlarının tahliyesine de destek vereceğini aktaran Maier, ayrıca karadan kaçış yollarında saldırıları önlemek üzere ayrışma kanalları kuracaklarını anlattı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Direktörü Korgeneral Douglas Sims ise ABD personelinin tahliyesi için CH-47 Chinook tipi 3 helikopterin Cibuti'den Etiyopya'ya oradan da Sudan'a uçtuğunu tahliyenin bu helikopterlerle yapıldığı bilgisini verdi.

Sims, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Langeley'in iki tarafın komutanları ile görüştüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da alarm! 3 bin kişi tahliye edildiRusya'da alarm! 3 bin kişi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğizCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz
Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarihÇin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih
Anahtar Kelimeler:
Sudan abd blinken

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'

Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.