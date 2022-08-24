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  4. ABD 'talimat verildi' diyerek duyurdu! Çarpıcı iddia: Bu haftaya dikkat çekildi

ABD 'talimat verildi' diyerek duyurdu! Çarpıcı iddia: Bu haftaya dikkat çekildi

24.08.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı.

ABD 'talimat verildi' diyerek duyurdu! Çarpıcı iddia: Bu haftaya dikkat çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede 6 aylık süre geride kaldı. Rusya'nın ele geçirdiği bölgede sahte referandumlar düzenleme talimatı verdiğini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.

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"TALİMAT VERİLDİ"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu.

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BU HAFTAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.

JOHNSON'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Öte yandan bugün, Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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