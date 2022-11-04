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ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek

04.11.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolar daha askeri yardım göndereceğini açıkladı. ABD, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu.

ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya 400 milyon dolar daha askeri yardım yapılacağını ve Almanya’da Ukrayna için tüm silah transferlerini ve askeri eğitimi denetleyecek bir güvenlik yardım merkezi kuracaklarını açıkladı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya yapılacak yardımın, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansmanı kapsadığı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD’nin Çek Cumhuriyeti’nden gelen 45 T-72 tankının yenilenmesi için ödeme yapacağını ve HAWK hava savunma sistemleri için bazı füzelerin yenilenmesi için fon sağlayacağını söyledi. Singh, HAWK füzelerini yenileme fonlarına ek olarak, taahhüt edilen 400 milyon dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarının Sovyet döneminden kalma Çek tanklarını yenileyeceğini ve onlara "gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketleri" vereceğini söyledi.
ABD, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu. (İHA)

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Ukrayna abd

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