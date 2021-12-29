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ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme için tarih verildi

29.12.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Rusya arasında yapılacak olan Ukrayna ile ilgili kritik görüşmelere dair tarih verildi. Beyaz Saray, iki ülke arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

ABD ve Rusya arasındaki kritik görüşme için tarih verildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden, adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna'ya ilişkin gerçekleştirilecek güvenlik görüşmelerine değindi.

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Yetkili, "Müttefiklerimiz ve biz, Rusya'nın Ukrayna konusunda ileri gitmesi durumunda bunun sonuçlarıyla karşılaşacağı konusunda hemfikiriz. Ancak Rusya ile ilkeli bir diplomasi yürütmek konusunda da hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 10 OCAK'TA YAPILACAK

Masaya oturduklarında iki ülkenin de endişelerini dile getirebileceğini kaydeden yetkili, Rusya ve ABD arasında ilk güvenlik görüşmesinin 10 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.

NEREDE YAPILACAĞINA DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Sonraki görüşmelerin 12 ve 13 Ocak'ta olmasının beklendiğini aktaran yetkili, görüşmelerin nerede olacağına dair bilgi paylaşmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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